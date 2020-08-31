Giresun'da selzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, dere yataklarına kurlan evler hakkında eleştiride bulundu.

Giresun'da selzedelerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı, dere yataklarına kurlan evler hakkında eleştiride bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tabiattaki dere yatakları, istisnai de olsa büyük yağışlar olduğunda kolayca akıp gidebilsin diye var. Biz tutup bu dere yataklarını evlerle, iş yerleriyle işgal edersek gün geldiğinde sel gelir bunları da alır götürür.



Aynı şekilde yaylalar hayvanlar rahatça otlasın, insanlar güzelliklerinden istifade etsin diye var. Biz bu yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız.



İlk düğme yanlış iliklendiğinde sonrakileri düzeltmek ya hiç mümkün olmuyor ya da çok büyük bedel istiyor.

Depremler bize yaptığımız işin yanlışlığını acı bir şekilde göstermiştir. Türkiye ancak son 20 yılda planlı ve alt yapı öncelikli bir şehir anlayışıyla bulaşabilmiştir.



Bu tür yerlerde dikey yapılaşma intiharla eş değer bir yanlıştır.

AYRINTILAR GELECEK...

Cumhurbaşkanı Erdoğan dere yatağına yapılan evleri eleştirdi VİDEO