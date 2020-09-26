Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde

Gaziantep'te 300 fabrikanın açılışını yapan Erdoğan,salgının etkisini yitirmesiyle Türkiye'nin ekonomide yeni rekorlara koşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Teknofest 2020 etkinliğinden sonra 300 fabrikanın açılışının yapılacağı törene katıldı.

Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi.

"TÜRK EKONOMİSİ YENİ REKORLARA KOŞACAK"

Ekonomik istihdam kalkanı paketiyle vatandaşların, esnafın ve firmaların salgının etkisine karşı korumaya alındığını söyleyen Erdoğan, "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"GURUR DOLU BİR GÜN"

"​Gaziantep yine bizi bağrına bastı.

Bugün gerçekten ülkemiz sanayisi açısından gurur dolu bir gün geçiriyoruz.

Az önce ülkemizin kendi alanında en önemli festivali olan TEKNOFEST'te bir araya geldik.Gördüğümüz manzara Türkiye'nin aydınlık yarınlara olan inancımızı bir kez daha pekiştirdi.

Şimdi de Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikamızın resmi açılışını yapıyoruz.

Gaziantep ihracatı 2004 yılında 1.2 milyar dolar iken, 2019 yılında bu rakam 7.5 milyar dolara ulaştı.

"BİRÇOK SALDIRIYI BERTARAF ETTİK"

Türkiye’nin son 18 yılda hangi girdaplardan, saldırılardan sıyrılarak bugünlere geldiğini en iyi sizler biliyorsunuz.

2008 küresel krizinden, terörden darbe girişimine; ülkemizi ve bağımsızlığımızı hedef alan birçok saldırıyı hamd olsun başarıyla bertaraf ettik.

Son dönemde de koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin avantajlarını değerlendirerek, aldığımız tedbirler sayesinde bu salgının Türkiye’yi tökezletmesine müsaade etmedik.

ÖZEL SEKTÖR KARŞITI AÇIKLAMALARA TEPKİ

Bazı siyasi parti temsilcilerinin son dönemde yaptıkları özel sektör karşıtı açıklamaları, aslında bunların zihin kodlarını ortaya koymaktadır. Gerçi bunların mazisinde savunma sanayii başta olmak üzere her alanda özel sektör karşıtlığının birçok örneği vardır.

Kendileri bilirler.Milletimiz vakti saati geldiğinde bunları da siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldırmakta tereddüt etmeyecektir.Dünyanın yüzü aşkın ülkesinde sizlerin ürünleriyle karşılaşıyoruz.

Sadece tekstilde değil, gıdadan kimyaya, ambalajdan metal ve makine sanayine uzanan çok geniş bir yelpazede Gaziantepli firmalarımız ihracat gerçekleştiriyor."