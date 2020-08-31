Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da selzedelere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketi yaşanan Giresun'da halka sesleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılmak üzere Giresun'a geldi

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketi sonrası bölgede incelemelerde bulunan Erdoğan, incelemelerinin ardından bir konuşma gerçekleştiriyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Sevgili Giresunlular, Dereli’nin saygıdeğer güzel insanları sevgili kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Giresun 22 Ağustos günü merkezi ile Dereli’si ile Doğankent’i ile Tirebolu’suyla, Güce’siyle ve Yağlıdere’siyle ancak 50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir yağış felaketine maruz kaldı.

İlçelerimizi de ve köylerimizi de çok sayıda ev, işyeri altyapı zarar gördü. Öncelikle tüm siz değerli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum.

Ebediyete intikal eden kardeşlerime Allahtan rahmet diliyorum, geride kalan ailelerine özellikle sabırlar diliyorum milletimizin başı sağ olsun. Devlet felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanına yardımına koşmuştur.

İçişleri Bakanımız felaket gününden beri ekibiyle birlikte burada çalışmaları koordine ediyor. Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Ulaştırma Bakanlarımızla birlikte tüm ilgili bakanlarımız her hususu yakından takip ediyor.

Afetin ilk başladığı andan itibaren kurumlarımız 1264 araç 3672 personel ile çalışmalarda yerlerini almışlardır. Arama kurtarma çalışmaları için 36 ilden ekiplerimiz Giresun’da görev yapmıştır. Bu felakette şu ana kadar maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Tekrar Allahtan rahmet diliyorum.

Yaralanan 47 vatandaşımızın tamamı taburcu edilmiştir, halen 5 insanımız kayıptır. En son kaybımızı da bulana kadar çalışmalar sürecektir. Yol su elektrik gibi temel altyapı hizmetleri birkaç istisna dışında bölge halkının istifadesine sunulmuştur. Kapanan 118 köy yolunun tamamına ulaşım sağlanmıştır.

Sadece Dereli’de 80 bin metreküp temizlik yapılmıştır.

AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun’a 73,5 milyon lira ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladığım bir kararda tek seferde 20 milyon liralık kaynağı AFAD’a aktardık.

İlçe kaymakamlıklarımıza ve belediye başkanlıklarımıza 13 milyon lira tahsis ettik. Hazine ve Maliye Bakanlığı’mız mücbir durum ilan etmiş beyannameleri ve ödemeleri ertelemiştir.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredilerinin ödemeleri de ötelenmiştir. Sel felaketine maruz kalan esnaflarımıza, burası çok önemli tüm esnaflarımıza yapılan çalışma ile 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı TESKOP hibe olarak verilecektir.

100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokulmuştur, belediyelerin il banka olan borçlarının ödemeleri 6 ay süreyle tehir edilmiştir.

Balık yetiştiricilerimize 8 bin adet kırmızı benekli alabalık hibe olarak dağıtılmıştır, biliyorsunuz bugün aynı zamanda balıkçılık sezonunun açılışı bunu da Giresun’dan yapacağız inşallah.

2020 sonuna kadar Giresun iline özel hayvanlara yapılacak aşılarda bedel alınmayacaktır, afet kapsamında bölgede 55 bin dekar mera ve yaylanın ıslahı gerçekleştirilecektir. Konut, işyeri ve diğer hasarlar için 6,5 milyon lira nakdi yardım yapılmıştır. Dereli ve Doğankent ilçelerimiz için 2 adet sahra sağlık çadırı kurularak sağlık hizmetleri aksatılmamıştır.

TOKİ’nin Dereli’de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, aynı şekilde Doğankent’te de 120 konut yapılacaktır.

Köylerimizde de 250 köy konutu yapılacaktır. Giresun’da bir daha böyle bir afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir.

Aksu Deresi, Yağlıdere, Gelevera Deresi’nde, Dünya Bankası kredisi ile entegre havza projesi hazırlanacak ve uygulanacaktır."







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