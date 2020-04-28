Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK öncesi konuştu

Erdoğan koronavirüsle mücadele sonrası güzel günlerin geleceğini belirterek "biraz daha dişimizi sıkacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı'nın öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı mücadelede umut veren bir konuşma yapan Erdoğan "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız ve güzel günlere de kavuşacağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TEDBİRLERE TAVİZSİZ UYMAK GEREK

Normalleşme takvimini milletimizle de paylaşacağız. Elde ettiğimiz neticeler bize devriye aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının haftalardır evden çıkamadığını unutmuyoruz. 4 güne varan yasakların insanımız için ne demek olduğunu görüyoruz. Tedbirleri uygulamaya tavizsiz devam etmemiz gerek.

GÜZEL GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ

Ancak şayet bu süreçte fedakarlık yapmaz ve salgını eş zamanlı olarak geride bırakmazsak çok daha ağır kayıplar yaşayacağımızı da biliyoruz. Bunun için hep birlikte sabrettik ve neticeye doğru yaklaşıyoruz. Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Güzel günlere de kavuşacağız.





83 MİLYONA ŞÜKRANLARIMI İLETİYORUM

Yaklaşık 1.5 ayı bulan bu sıkıntılı dönemde tedbirlere riayet ederek bize destek veren 83 milyon vatandaşımızın herbirine şahsım, partim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah ülkemizde üretim çarkları yeniden dönmeye, halkımızın ve devletimizin kasası dolmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biraz daha dişimizi sıkacağız VİDEO



