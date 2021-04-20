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    Datça'da 4 büyüklüğünde deprem

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 18:14
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    Datça'da 4 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesindeki bilgiye göre, saat 17.32'de Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin, Datça'ya 36,74 kilometre mesafede ve deniz yüzeyinin 5,07 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

    AFAD: DEPREM SONRASI OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMADI

    AFAD'ın Twitter hesabından, deprem duyurusundan yaklaşık 10 dakika sonra, "Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

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