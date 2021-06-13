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Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı

Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı

Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj bu kez Bakırköy kıyılarını sardı. Sahilde deniz salyası ile oluşan tabaka, drone ile görüntülendi.