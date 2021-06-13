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    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı

    Marmara Denizini etkisi altına alan deniz salyası olarak bilinen müsilaj bu kez Bakırköy kıyılarını sardı. Sahilde deniz salyası ile oluşan tabaka, drone ile görüntülendi.
    • İHA
    • 13.06.2021 - 19:27
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 19:46
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    Marmara Denizi’nde etkili olan ve özellikle İstanbul’un Anadolu yakasında görülen deniz salyası, bu kez Bakırköy’de sahili kapladı.

    Bakırköy açıklarında oluşan müsilaj tabakalarının rüzgarın da etkisiyle sahile vurduğu görüldü.

    DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

    Florya’da sahil kıyısını kaplayan müsilaj tabakası drone ile havadan görüntülendi.

    Deniz salyası Bakırköy kıyılarını da sardı VİDEO

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #1

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #2

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #3

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #4

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #5

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #6

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #7

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #8

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #9

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #10

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #11

    Deniz salyası bu kez Bakırköy kıyılarını sardı #12

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