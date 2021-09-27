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    Denizli’de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı

    Denizli'de, terör örgütü üyelerine ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 27.09.2021 - 17:42
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    Denizli’de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler; FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü üyelerine ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

    HÜCRE EVİNDE YAKALANDI

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında 3 yıl 3 ay ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 şüpheli, örgüte ait hücre evinde yakalandı.

    TUTUKLANDILAR

    DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve örgütüne finansman sağladığı belirlenen 2’si Irak uyruklu 3 şüpheli, ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalandı. Ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

    FETÖ firarisi olarak kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Denizli’de DEAŞ, FETÖ ve PKK operasyonu: 5 gözaltı #1

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