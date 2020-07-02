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- Denizli'de motor çalan çeteyi JASAT yakaladı
Denizli'de motor çalan çeteyi JASAT yakaladı
- İHA
- 02.07.2020 - 09:43
Denizli’de bir grup kişi sadece beğendikleri motosikletleri çaldıkları bir hırsızlık çetesi kurdu.
3 ayda 12 motosiklet hırsızlığının meydana geldiği ilde, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.
35 farklı yerin 98 saatlik güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen JASAT ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 şüpheli tespit etti.
Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri Denizli’de 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
HEPSİ 20 YAŞINDAN KÜÇÜK
Düzenlenen operasyonda öğrenci olan R.Ç.Ş., (16) Y.E.Y., (18) H.İ.E., (17) sanayide oto elektrik dükkanında çalışan M.C.D. (15) ve çalınan motosikletleri satın alan G.G.(20) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çalınan motosikletler adreslerde ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
'KIRIK STOP FARI'
JASAT’ın operasyonu sonucu yakalanan, yaşı küçük şahıslardan oluşan çete üyelerinin cep telefonundaki ‘Kırık Stop Farı’ isimli grup ise dikkatlerden kaçmadı.
Şahısların Whatsaap üzerinden ‘Kırık Stop Farı’ isimli gruptan iletişim sağladıkları ortaya çıktı. Şahısların, gözlerine kestirdikleri ve beğendikleri motosikletlerin fotoğraflarını çektikten sonra bu gruba attıkları, ardından da harekete geçerek gece saatlerinde çaldıkları öğrenildi.
Denizli'de motor çalan çeteyi JASAT yakaladı - VİDEO
5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE
JASAT ekiplerince yakalanan ‘Kırık Stop Farı’ isimli çete üyelerinden hırsızlık olaylarına giden 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
ARAMALARDA GEÇEN YILA AİT MOTOSİKLETLER ÇIKTI
Öte yandan, şahısların ev aramalarında 2019 yılı içinde çalınmış olan 4 motosiklet daha bulunarak sahiplerine teslim edildi.