En Son Haber

İç Haber

Denizli'de motor çalan çeteyi JASAT yakaladı

Denizli'de motor çalan çeteyi JASAT yakaladı

Hırsızlık yapmak için sosyal medyadan birbirine ulaşıp, 'Kırık Stop Farı' adında çete kuran kişilere JASAT müdahale etti.