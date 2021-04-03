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    Denizli'de paramotorla uçan kişinin yere çakıldığı an

    Pamukkale'de paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak, yere yakın olduğu sırada manevra yaparken zemine çakıldı.O anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.
    • DHA
    • 03.04.2021 - 18:42
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 18:53
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    Denizli'de paramotorla uçan kişinin yere çakıldığı an

    Pamukkale travertenleri üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında paramotorla uçuş yapan Kemal Oturak, yere yakın uçtuğu sırada manevra yaparken, kanadın kapanması sonucu çakıldı.

    BACAĞI KIRILDI

    Kazada, bacağı kırılan Oturak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    O ANLAR KAMERADA

    Diğer yandan Kemal Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Oturak’ın paramotorla uçtuğu sırada yere çakıldıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendiği, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.

    Denizli'de paramotorla uçan kişinin yere çakıldığı an VİDEO

    Denizli de paramotorla uçan kişinin yere çakıldığı an #1


    Denizli de paramotorla uçan kişinin yere çakıldığı an #2

    Denizli de paramotorla uçan kişinin yere çakıldığı an #3

    Denizli de paramotorla uçan kişinin yere çakıldığı an #4

    Denizli de paramotorla uçan kişinin yere çakıldığı an #5

    Denizli de paramotorla uçan kişinin yere çakıldığı an #6

    Denizli de paramotorla uçan kişinin yere çakıldığı an #7

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