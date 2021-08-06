Denizli'nin kayıp kızları bulundu

Kayıp olarak aranan Aleyna Altıner ve Nadire Tanrıkulu isimli genç kızlardan biri arkadaşının evinde, diğeri ise arkadaşlarıyla bir kafede bulundu.

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Karahayit Mahallesi’ndeki evinden geçtiğimiz günlerde ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Aleyna Altıner, akşam saatlerinde bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde bulundu.

Bölgeye sevk edilen ekipler Altıner'İ götürmek istediğinde ise genç kızın kendilerine zorluk çıkardığı öğrenildi.

ARKADAŞININ EVİNDE ÇIKTI

Bir diğer sevindirici haber ise yine Çivril ilçesine bağlı Irgıllı Mahallesi’ndeki evinden ailesine bilgi vermeden ayrılan ve kent merkezine geldiği düşünülen genç kız arkadaşının evinde ortaya çıktı.

18 yaşındaki Nadire Tanrıkulu'nun kayıp olarak arandığını öğrenen arkadaşının annesi, aileye ulaştı.

(Nadire Tanrıkulu)

ÇALIŞMAK VE ÜNİVERSİTE SINAVI İÇİN GİTTİ

Aileye kızlarının durumunun iyi olduğu söylendi.

Ailesine haber vermenden ayrılan Nadire Tanrıkulu’nun ise hem çalışmak hem de üniversite sınavlarına hazırlanmak için böyle bir yol izlediği öğrenildi.

(Aleyna Altıner)