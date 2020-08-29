Devlet Bahçeli'den kendi adıyla yapılan köprü için isim talebi

Devlet Bahçeli'den kendi adıyla yapılan köprü için isim talebi

MHP Lideri Adana'da yapımı devam eden köprüye kendi ismi yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verilmesini önerdi.

Adana’da yeni stadyum, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünü rahatlatması beklenen Devlet Bahçeli Köprüsü’nün temeli 2016 yılında atıldı.

O tarihten bu yana köprünün anca üçte biri tamamlanabildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar geçen günlerde yaptığı açıklamada belediyenin bu projeyi tamamlayacak maddi imkanı olmadığını dile getiriyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı karar ile köprünün yapımı Ulaştırma, Haberleşme ve Altyapı Bakanlığı’na bağlandı. Bakanlık bu proje için 700 milyon TL harcayacak.

BAHÇELİ'DEN KÖPRÜNÜN İSMİ DEĞİŞTİRİLSİN TALEBİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yapımı devam eden köprüye kendi ismi yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin verilmesini önerdi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin haberine göre Devlet Bahçeli " İsmimim köprüye verilmesinden dolayı Cumhur ittifakı'nın yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum" dedi.

MHP Lideri köprünün adının değiştirilmesini de talep ederek "Köprüye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin verilmesini öneriyorum" ifadelerini kullandı.