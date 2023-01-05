Dışişleri'nden DEAŞ'la bağlantılı kişilerin mal varlığının dondurulmasıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek 2 tüzel kişinin, Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu.

Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü DEAŞ bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

ABD ile eş zamanlı donduruldu

Mal varlıklarının dondurulma işlemi, Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir. Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."

5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü DEAŞ bağlantılı 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Mal varlığının dondurulması kararı alınan terör örgütü DEAŞ bağlantılı gerçek kişiler Abdulhameed Salim Ibrahim Alismaeel, Omar Abdulhameed Alesmail, Mohammed Abdulhameed Salim Al-Ismaeel, Ahmed Abdulhameed Salim Al-Ismaeel, Luay Jasim Hammadi Al-Gburi olarak sıralandı.