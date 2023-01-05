Petrol
79.27
1.84%
Euro
19.7569
-0.68%
Dolar
18.771
0.15%
Altın
1.105
-1.09%
Borsa
5116
0.00%
Bitcoin
319.885
-0.07%
BTXN Coin
7.11
-3.91%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    • Dışişleri'nden DEAŞ'la bağlantılı kişilerin mal varlığının dondurulmasıyla ilgili açıklama

    Dışişleri'nden DEAŞ'la bağlantılı kişilerin mal varlığının dondurulmasıyla ilgili açıklama

    Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek 2 tüzel kişinin, Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak mal varlıklarının dondurulduğunu duyurdu.
    • 05.01.2023 - 19:10
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 19:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri'nden DEAŞ'la bağlantılı kişilerin mal varlığının dondurulmasıyla ilgili açıklama

    Terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütü DEAŞ bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.

    Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

    ABD ile eş zamanlı donduruldu

    Mal varlıklarının dondurulma işlemi, Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir. Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."

    5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

    Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden terör örgütü DEAŞ bağlantılı 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

    Mal varlığının dondurulması kararı alınan terör örgütü DEAŞ bağlantılı gerçek kişiler Abdulhameed Salim Ibrahim Alismaeel, Omar Abdulhameed Alesmail, Mohammed Abdulhameed Salim Al-Ismaeel, Ahmed Abdulhameed Salim Al-Ismaeel, Luay Jasim Hammadi Al-Gburi olarak sıralandı.

    Dışişleri nden DEAŞ la bağlantılı kişilerin mal varlığının dondurulmasıyla ilgili açıklama #1

     

     


    KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav tarihleri..
    Eğitim

    KPSS ne zaman yapılacak? 2023 KPSS sınav tarihleri..

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!
    Advertorial

    Murat'ın Yatırım Sistemi Dört Kat Kazandırıyor!

    Banyo pozuna beğeni yağdı! Duygu Özaslan'ın iddialı pozları instagramı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?'
    Medya

    Banyo pozuna beğeni yağdı! Duygu Özaslan'ın iddialı pozları instagramı salladı! 'Güzelliğin şaka mı?'

    Görüş Bildir