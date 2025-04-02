Diyanet'ten Çatalca Müftüsü hakkında soruşturma

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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına yönelik iddialar üzerine harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamuoyunda gündeme gelen haberlerin ardından Başkanlık, konuyla ilgili inceleme başlatarak resmi soruşturma sürecini devreye soktu.

Yapılan açıklamada, gelişmelerin titizlikle takip edileceği belirtilerek, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

VOLKAN KONAK PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde vefat eden sanatçı Volkan Konak'la ilgili paylaşımı, tepkilere neden olmuştu.