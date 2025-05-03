Diyarbakır Ulu Camii'nde dünya birincisi hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu

İHA

Kur-an'ı Kerim ziyafeti ilk olarak Mısır'dan gelen Essam Ahmed Husseın Alı ile başladı.

Ardından İstanbul Üsküdar'dan gelen Adem Bilgetay, vatandaşlara unutulmaz Kur'an-ı Kerim ziyafeti yaşattı.

Yoğun kalabalığın oluştuğu etkinlikte vatandaşlar dua etti ve Kur'an-ı Kerim dinledi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı tarafından özellikle deprem bölgesindeki illere yönelik gerçekleştirilen Kur'an ziyafetini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyük, "Bu Kur'an ziyafetine çeşitli dönemlerde dünya birincisi olmuş olan hafızlarımız iştirak ettiler. Tabii böyle bir programın Diyarbakır'da 5 Harem-i Şerif olarak kabul edilen Ulu Camimizde, ulu mabedimizde olması çok anlam ifade ediyor." dedi.

"KUR'AN-I KERİM ZİYAFETİ PROGRAMLARI YAPTIK"

İstanbul Üsküdar Pazarbaşı Camii'nde görev yaptığını söyleyen Adem Bilgetay, 2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu yarışmada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Türkiye 1'inciliği nasip olduğunu ve hemen bir yıl sonra yine uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olduğunu ifade etti.

Bilgetay, "Türkiye'mizde bir ilk olan birincilerin birinciliği yarışmasında da Gaziantep'te yapılan yarışmada da Cenabı Allah bizlere tekrar birinciliği nasip etti. Yüce Rabbim Kur'an-ı Kerim yolundan bizleri ayırmasın Kur'an-ı Kerim'e hadim eylesin inşallah. Yarışmadan hemen sonra doğudaki illerimizde 1 Mayıs Mardin olmak üzere, 2 Mayıs Batman, bugün de Diyarbakır Ulu Camii'ndeyiz. Buradaki camilerimizde Kur'an-ı Kerim ziyafeti programları yaptık, çok yoğun bir katılım oldu. Cenabı Allah katılan bütün cemaatimizden milletimizden halkımızdan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yapılan 10'uncu Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan ve tercümanlar eşliğinde konuşan Essam Ahmed Husseın, bu etkinliğin yapılmasından ve katılımından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Mehmet Kaplan ise Adem Hoca'nın hem Türkiye kıraatı hem de Arap kıraatını birleştirdiğini söyledi. Kaplan, "Bana göre çok muazzam ve farklı sesi var mükemmel. Yani diyecek bir şey yok, kaçıranlar büyük kayıp içerisinde, gelenler büyük kar içerisinde. İnşallah tekrar diğer hocalarımıza müftü bey diğer görevlerimiz getirirler bizlere burada şenlendirirler yüreğimize su serperler Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

Bir diğer vatandaşlardan Abdulkerim Kaçar da çok memnun olduğunu söyleyerek "Bu programı yapan herkesten Allah razı olsun." dedi.