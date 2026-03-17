Bayramda sağanak ve gök gürültülü yağış ülkeyi etkisi altına alacak

Ramazan Bayramı'na günler kala, kimi evde hazırlıklarını tamamladı, kimi tatil için yola çıktı.

Kimi ise sevdikleriyle bir araya gelecekleri bayram günlerinin heyecanını yaşarken, üzen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi.

Bayram günlerinde ülke genelinde birçok kentte sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

MGM'nin son verilerine göre, sıcaklıkların da düşük seyredeceği bildiriliyor.

BATIDA BAHAR, DOĞUDA KIŞ YAŞANIYOR

Bugün, ülke genelinde büyük ölçüde güneşli ve açık hava hakim olacak.

Birçok bölgede sıcaklıklar 10-18 derece bandında seyrederken, doğu ve güneydoğu kesimlerde daha serin değerler görülüyor.

İç ve batı bölgelerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekiyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Çarşamba günü batı ve güney bölgelerde sıcaklıkların yine yüksek olması, doğu kesimlerde ise düşüşe geçmesi bekleniyor.

Yağışların özellikle kıyı şeridinde ve bazı iç bölgelerde başlayacağı ve sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor.

Karadeniz ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur veya kar ihtimali artıyor.

YAĞMUR BATIYA DA UĞRAYACAK

Perşembe günü yağışlı havanın batıdan doğuya doğru etkili olmaya başlaması bekleniyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışlar, İç Anadolu ve Karadeniz'de karışık yağışlar, doğu bölgelerde ise kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklıkların batıda 10-17 derece, doğuda 0-10 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Bazı noktalarda yıldırım ve kuvvetli yağış ihtimali değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Cuma günü yağışların ülke genelinde yoğunlaşması bekleniyor.

Yağmur ve sağanak yağışın yaygın olacağı öngörülüyor.

Kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur/kar şeklinde öngörülüyor.

Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak düşüş eğiliminde olacağı, batıda 8-14 derece, doğuda ise 2-10 derece civarında kaydedileceği değerlendiriliyor.

SAĞANAK HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Cumartesi günü yağışlı havanın devam etmesi, özellikle güney ve batı kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanakların sürmesi bekleniyor.

İç kesimlerde kar yağışı ihtimalinin yüksek olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarına gerileyeceği, birçok ilde 5-15 derece arası değerler hakim olacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

