Vedat Işıkhan yeraltında: 320 metre derinde işçilerle sahur

Rize’nin Çayeli ilçesindeki bakır madeninde, Ramazan ayının son günlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yerin 320 metre altında maden işçileriyle bir araya gelerek sahur yaptı.

Maden işçisi kıyafetlerini giyen Bakan Işıkhan, maden işçileriyle birlikte sahaya indi.

BAKAN SAHURU EMEKÇİLERLE YAŞADI

Gün yüzü görmeyen tünellerde kurulan sofrada işçilerle bir araya gelen Işıkhan, sahurunu emekçilerle paylaştı, onların çalışma koşullarını yerinde gözlemledi.

''BU SOFRADA EMEK VAR''

Yemekhanede işçilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Işıkhan, sahur buluşmasının yalnızca bir ziyaret değil, emeğe verilen değerin bir göstergesi olduğunu ortaya koydu.

İşçilerle geçirilen anlar, yerin derinliklerinde kurulan dayanışmanın güçlü bir sembolüne dönüştü.

CEVHERİN YOLCULUĞUNA TANIKLIK

Sahurun ardından üretim alanına geçen Işıkhan, uzaktan kumandalı kepçeyle bakır cevherinin çıkarılışını izledi.

Yeraltındaki yoğun çalışma temposu ve teknolojik süreçler, ziyaretin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

''RİZE SADECE MADEN DEĞİL, DEĞER YETİŞTİRİYOR''

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işıkhan, ziyaretin anlamına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

''Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir cevheri de yetiştirdi. Dünya lideri bir cevheri de yetiştirdi. Milletvekillerimizi, bakanlarımızı yetiştirdi. Burada bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.”

''TÜRKİYE YÜZYILI EMEKLE YÜKSELECEK''

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin titizlikle uygulandığını belirten Işıkhan, işletme yetkililerini tebrik etti.

Üretimin merkezinde emekçilerin olduğunu vurgulayan Işıkhan, şu sözlerle dikkat çekti: “Esas teşekkür emekçilerimize... Çünkü ‘Türkiye Yüzyılı’nı, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emekçilerle, alın teriyle geçinen kardeşlerimizle kuracağız. Allah, yolumuzu daim etsin. Bizleri bahtiyar etsin.”

RAMAZAN MESAJI YERALTINDAN YÜKSELDİ

Ramazan ayı ve yaklaşan Kadir Gecesi’ni de kutlayan Işıkhan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Yerin metrelerce altında verilen bu mesaj, yalnızca bir sahur değil, aynı zamanda üretim, dayanışma ve inancın buluştuğu anlamlı bir gece olarak kayda geçti.