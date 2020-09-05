Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonu'nda 1 ton 756 kilo hazır esrar, 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, devam eden Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında; Lice ilçesi Bayırlı Mahallesi Kilimli ve Bilgin mezraları kırsalında Narko-Terörizmle mücadele operasyonları icra edildi.

Diyarbakır’da 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi VİDEO



9 FARKLI NOKTADA 1 TON 756 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 9 farklı noktada 1 ton 451 kilo toz, 305 kilo kubar olmak üzere toplam 1 ton 756 kilo esrar maddesi, 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

KENEVİRLER İMHA EDİLDİ

Cumhuriyet savcısının talimatıyla kenevir bitkileri numune alındıktan sonra yerinde imha edildi.

Ele geçirilen esrar ise muhafaza altına alındı.