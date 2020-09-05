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    Diyarbakır’da 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonu'nda 1 ton 756 kilo hazır esrar, 90 bin kök Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi.
    • İHA
    • 05.09.2020 - 14:39
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    Diyarbakır’da 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi

    Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, devam eden Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında; Lice ilçesi Bayırlı Mahallesi Kilimli ve Bilgin mezraları kırsalında Narko-Terörizmle mücadele operasyonları icra edildi.

    Diyarbakır’da 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi VİDEO

    9 FARKLI NOKTADA 1 TON 756 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonlarda, 9 farklı noktada 1 ton 451 kilo toz, 305 kilo kubar olmak üzere toplam 1 ton 756 kilo esrar maddesi, 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

    Diyarbakır’da 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi #1

    KENEVİRLER İMHA EDİLDİ

    Cumhuriyet savcısının talimatıyla kenevir bitkileri numune alındıktan sonra  yerinde imha edildi.

    Ele geçirilen esrar ise muhafaza altına alındı.

    Diyarbakır’da 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi #2

    Diyarbakır’da 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi #3

    Diyarbakır’da 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi #4

    Diyarbakır’da 1 ton 756 kilo esrar ele geçirildi #5

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