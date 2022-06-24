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    Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun şüphelileri yakalandı

    Diyarbakır'da müşterilerden topladıkları yüklü miktarda altın ve dövizle kayıplara karışan 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla Adana ve Osmaniye'de yakalanarak gözaltına alındı.
    • 24.06.2022 - 18:48
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 20:40
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    Diyarbakır'da 22 milyonluk kuyumcu vurgununun şüphelileri yakalandı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuyu işleten C.Y., S.Y., E.Y., M.Y., M.Y. ve E.A., uzun zamandır müşterilerinden topladıkları yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirasıyla, kayıplara karıştı.

    Kuyumcuya ulaşamayan mağdurlar şikayetçi oldu

    Dün akşam saatlerinde kuyumculara telefonla ulaşamayan müşterileri, kapalı olan kuyumcunun önüne geldi. Kuyumculara ulaşamayan 65 kişi, polise giderek, mağdur olduklarını ileri sürerek şüphelilerden şikayetçi oldu.

    22 milyon 750 bin 200 lira zarara uğradılar

    22 milyon 750 bin 200 TL tutarında zarara uğratıldığı tespit edilen mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Diyarbakır’dan gittiklerini tespit etti.

    Adana ve Osmaniye polisiyle ortaklaşa çalışma yürütüldü.

    6 şüpheli yakalandı

    DHA'nın haberine göre, C.Y., S.Y. ve E.Y. Osmaniye’de, M.Y., M.Y. ve E.A. ise Adana’nın Pozantı ilçesinde, 24 saat geçmeden yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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