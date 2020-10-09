Diyarbakır'da 325 kilo esrar, 373 bin kök kenevir ele geçirildi

Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda 325 kilogram esrar, 373 bin kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca 26 Ağustos'ta başlatılan, jandarma komando, jandarma ve polis özel harekat ile güvenlik korucusu timlerinden oluşan bin 495 personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor.

Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik istihbari çalışma sonucunda Lice ilçesine bağlı Duru, Dernek ve Örtülü mahalleleri kırsalında başlatılan narko-terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada 9 farklı noktada, 325 kilogram esrar, 373 bin kök kenevir ele geçirilerek, 4 şüpheli gözaltına alındı.

NUMUNE ALINIP İMHA EDİLDİ

Operasyonda ele geçirilen esrar ve Hint kenevirleri numune alınmasının ardından imha edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.













