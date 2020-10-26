Diyarbakır'da alt geçide tekne sıkıştı
Diyarbakır’da, tır üstünde bulunan teknenin alt geçitte mahsur kaldığı anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 26.10.2020 - 10:39
- Güncelleme : 26.10.2020 - 10:42
Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Seyrantepe alt geçidinde meydana gelen olayda, tır dorsesi üzerinde Antalya’ya gönderilen tekne, şoförün yüksekliği ayarlayamaması sonucu köprüye sıkıştı.
Bölgede saatlerce mahsur kalan tır ve tekne, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
YOLUNA DEVAM ETTİ
Trafik ekiplerince yolun bir süre kapatılmasının ardından tır, geri giderek alt geçitten çıkıp yoluna devam etti.
Tekne alt geçitte mahsur kaldı VİDEO