Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç şüphelisi 15 kişi, eş zamanlı operasyonla yakalandı Diyarbakır'da ev ve iş yerlerinden farklı tarihlerde hırsızlık yapan şüphelilere yönelik polisin düzenlediği 'Sinerji' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı. Polisin operasyonu sırasında bir şüphelinin yatakların arasında saklanırken yakalanması kameraya yansıdı.

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DHA

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farklı tarihlerde ev ve iş yerlerinde hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, ihbar yapılan ev ve iş yerlerin çevresindeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı.

Görüntüleri izleyen polisler, yaptığı planlı çalışmalar sonucunda 15 şüphelinin kimliğini belirledi.

15 şüpheli eş zamanlı yakalandı

Şüphelilerin evlerine savcılıktan alınan izinlerle girilen operasyonda, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda bir evde şüphe üzerine alınan izinlerle arama yaptı. Bir şüphelinin perde arasındaki yatakların arasında olduğunu fark etti.

Ekipler, yatakları kaldırdıkları sırada şüphelinin orada uzandığını gördü.

Şüpheliler yataklarından kaldırılarak gözaltına alındı

Kameraya yansıyan görüntülerde yatakların arasında bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun, İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında ilk operasyon olduğu öğrenildi.

Tutuklandılar

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.