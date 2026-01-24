Abone ol: Google News

Diyarbakır’da kafede yangın

Diyarbakır’da bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 23:42
Diyarbakır’da kafede yangın
  • Diyarbakır’da bir kafede yangın çıktı ve itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti.
  • Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü ve can kaybı yaşanmadı.
  • Yangının nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır’da akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafede yangın çıktı.

KAFEDE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kafeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede kafeyi saran yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İç Haber Haberleri