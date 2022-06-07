Diyarbakır'da kamu görevlisi yalanıyla kuyumcu dolandıran 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 3 kuyumcudan 66 bin 800 TL'lik sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde geçen 27 Mayıs’ta 3 farklı kuyumcudan sahte altınla toplam 66 bin 800 TL dolandırıcılık yapan ve kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma kapsamında, kamera kayıtları incelenerek 6 şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Ekipler, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin, kullandıkları araçla Şanlıurfa istikametine doğru gittiklerini belirledi.

6 şüpheli yakalandı

DHA'nın haberine göre 6 şüpheli, Şanlıurfa- Hilvan ilçesinde kullandıkları araçla seyahat ederken yakalandı.

66 bin 800 TL'lik sahte altınla dolandırıcılık yaptılar

Ekipler, araç içerisinde ve şüphelilerin üst aramalarında, kuyumcu esnafını dolandırmak için kullandıkları sahte olduğu değerlendirilen 34 parça halinde, sarı renkli altın görünümlü bileklik, bilezik, küpe, zincir künye, zincir kolye ve dolandırıcılık olayından elde ettikleri 57 bin 682 TL ve 14 çeyrek altın, 3 yarım altın, 1 tam altın ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu tespit edilen 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.









