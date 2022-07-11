Diyarbakır'da kayalıklardan düşen adamı AFAD kurtardı
Diyarbakır'da dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Bilal C. için AFAD ekipleri seferber oldu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıkları olan yaralı hastaneye kaldırıldı.
- 11.07.2022 - 22:20
- Güncelleme : 11.07.2022 - 22:26
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Damar Mahallesi Çaylarbaşı Mezrası Taşköprü kanyonuna piknik yapmak için bölgeye giden 35 yaşlarındaki Bilal C., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
AFAD ekipleri seferber oldu
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralıya ilk müdahale yapıldı
Yaralı, AFAD ekiplerince olduğu yerden sedyeyle alınarak yaklaşık bir kilometre dağlık alandan yola taşındıktan sonra Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağ tarafı kaburga ve bacağında kırık olduğu değerlendiren şahıs ekipler tarafından sedyeye alındı.
Diyarbakır'da kayalıklardan düşen adamı AFAD kurtardı - Video
Hastaneye sevk edildi
İHA'nın haberine göre, ekiplerin yardımı ile ambulansa kadar taşınan yaralı şahıs sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.