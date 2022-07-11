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Diyarbakır'da kayalıklardan düşen adamı AFAD kurtardı

Diyarbakır'da kayalıklardan düşen adamı AFAD kurtardı

Diyarbakır'da dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Bilal C. için AFAD ekipleri seferber oldu. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıkları olan yaralı hastaneye kaldırıldı.