Diyarbakır'da narkotik suçlarından 16 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-22 Şubat tarihleri arasında 'uyuşturucu madde ticaretini', 'kullanımını engellemeye yönelik' kent genelinde yapılan çalışmalarda 60 kilo 873 gram skunk maddesi, 4 kilo 132 gram esrar türevleri, 55 gram metamfetamin maddesi, 93 adet sentetik ecza maddesi, 6 adet ecstasy maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca il genelinde suçun önlenmesi amacıyla birimler tarafından yürütülen diğer faaliyetler kapsamında 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 28 adet tabanca, 9 adet av tüfeği ve 6 adet kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında 106 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 16 şüpheli tutuklanırken, 4 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı.