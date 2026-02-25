Mart 2026 kira zammı açıklandı mı, yüzde kaç oldu?

Mart ayına sayılı günler kala kiracılar ile konut ve iş yeri sahipleri, 2026 yılı Mart kira zam oranını merak ediyor.

Konut kiralarında artış oranı, 12 aylık TÜFE ortalaması dikkate alınarak hesaplanıyor.

Her ayın başında açıklanan oran kiralara yapılacak zammın sınırını belirliyor.

Bu oran, hem kiracıların hem de mal sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini doğrudan etkilediği için gündemdeki yerini koruyor.

Peki Mart 2026 kira zam oranı açıklandı mı? Yeni dönemde kira sözleşmelerinde yapılabilecek en yüksek zam oranı kaç oldu? İşte detaylar...

MART 2026 KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ

Mart ayı kira artış oranını belirleyecek enflasyon verileri, TÜİK tarafından 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00’da açıklanacak.

Açıklanacak Şubat ayı enflasyon verileriyle birlikte Mart ayında uygulanabilecek azami kira artış oranı da netleşmiş olacak.