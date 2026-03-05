TOKİ İstanbul canlı kura çekimi 2026: İstanbul 100 bin konut belirleme kurası

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için geri sayım başladı.

Kurayı canlı takip etmek isteyen İstanbullular, arama motorlarına yöneldi.

Sonuçların ne zaman açıklanacağı ve sonuçlara nereden ulaşılacağı merak ediliyor.

Peki, 2026 İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2026 İstanbul TOKİ kura sonuçlarına nereden ve nasıl ulaşılır? TOKİ İstanbul canlı kura çekimi nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

TOKİ İSTANBUL CANLI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026

İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan kura organizasyonuna ilişkin yer, gün ve saat bilgileri hakkında resmi kurumlarca herhangi bir takvim paylaşılmadı.

Kura tarihi, kura saati ve kura yeri bilgileri, ilgili il için hazırlanan programda ayrıntılı şekilde yer alacak.

TOKİ İstanbul kura sonuçları ve hak sahipliği bilgileri de kura çekiminin ardından yine kurumun resmi sayfası üzerinden ilan edilecek.

TOKİ kura çekimleri, resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınla takip edilebiliyor. Böylece farklı illerdeki başvuru sahipleri, bulundukları yerden çekilişleri izleyebiliyor.