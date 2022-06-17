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    Diyarbakır'da sözde 'Ape Musa Gücü'nde yer alan 2 PKK'lı öldürüldü

    Diyarbakır'da terör örgütünün sözde 'Ape Musa Gücü'nde faaliyet yürüten 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    • 17.06.2022 - 19:36
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    Diyarbakır'da sözde 'Ape Musa Gücü'nde yer alan 2 PKK'lı öldürüldü

    Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

    Jandarma, terör örgütünün sözde 'Ape Musa Gücü'nde faaliyet yürüten 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

    "Göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler"

    Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelerle duyurdu:

    "Jandarma, ’Ape Musa’ gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler."

    Diyarbakır da sözde Ape Musa Gücü nde yer alan 2 PKK lı öldürüldü #1



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