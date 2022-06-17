Diyarbakır'da sözde 'Ape Musa Gücü'nde yer alan 2 PKK'lı öldürüldü
Diyarbakır'da terör örgütünün sözde 'Ape Musa Gücü'nde faaliyet yürüten 2 terörist etkisiz hale getirildi.
- 17.06.2022 - 19:36
Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin terörle mücadelesi devam ediyor.
Jandarma, terör örgütünün sözde 'Ape Musa Gücü'nde faaliyet yürüten 2 teröristi etkisiz hale getirdi.
"Göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler"
Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelerle duyurdu:
"Jandarma, ’Ape Musa’ gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler."