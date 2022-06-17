Diyarbakır'da sözde 'Ape Musa Gücü'nde yer alan 2 PKK'lı öldürüldü

Diyarbakır'da terör örgütünün sözde 'Ape Musa Gücü'nde faaliyet yürüten 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

Jandarma, terör örgütünün sözde 'Ape Musa Gücü'nde faaliyet yürüten 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

"Göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler"

Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadelerle duyurdu:

"Jandarma, ’Ape Musa’ gücü olarak bildiğimiz sözde o gücün bir sığınakta 2 teröristini etkisiz hale getirdi. Hem de göğüs göğüse çarpışmada etkisiz hale getirildiler."







