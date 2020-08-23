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    Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

    Meteoroloji, sel, heyelan ve su baskını yaşanabileceği konusunda uyarı yaptı.
    • AA
    • 23.08.2020 - 10:28
    • Güncelleme : 23.08.2020 - 10:28
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    Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

    Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize çevreleri ile ilçelerinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

    Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

    Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

    SEL VE SU BASKININA DİKKAT

    Meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

    Giresun'un Dereli ilçesinde sel meydana geldi ViDEO

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