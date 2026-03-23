Sprey gibi yağmurun sırrı: Meğer sebebi buymuş

İstanbul’da son günlerde etkisini sürdüren sprey şeklindeki hafif yağışın nedeni netleşti.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen, toz gibi ince damlacıklar halinde yağan bu yağış türünün arkasında stratus bulutları bulunuyor.

Görüş mesafesini azaltan ve şehir genelinde gri bir hava oluşturan bu doğa olayı, İstanbul hava durumu ile ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

İşte, "ahmak ıslatan" olarak da bilinen bu yağışın sebebi...

STRATUS BULUTLARI

Stratus bulutları, genellikle alçak seviyede oluşan ve gökyüzünü geniş bir tabaka halinde kaplayan bulut türleridir.

Güneş ışığını büyük ölçüde engelleyerek kapalı ve puslu bir hava oluştururlar.

En belirgin özelliklerinden biri ise, şiddetli yağış yerine “çiseleme” ya da sprey şeklinde çok ince damlacıklar bırakmalarıdır.

Ahmak ıslatan olarak da bilinen bu yağışın olduğu günlerde hava genellikle sakin, rüzgarsız ve kapalı olurken, görüş mesafesinde de belirgin bir düşüş yaşanabilir.