Düzce ve Kocaeli'de balıkçılar av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor

Düzce ve Kocaeli'de balıkçılar av sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor

Av sezonu öncesi tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, 1 Eylül'de "vira bismillah" demek için gün sayıyor. Öte yandan balıkçılar en çok palamuttan umutlu olduklarını söylüyor.

Balıkçılar av sezonu için gün sayıyor...

1 Eylül'de başlayacak olan av sezonu için balıkçılar harekete geçti.

Geçim kaynakları balık olan vatandaşlar, tekne ve ağ bakımı yaparak sezonu sorunsuz geçirmeyi amaçlıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, hazırlıklarını neredeyse tamamladıklarını belirtti.

Öte yandan hazır hale getirdikleri tekneleri ve ağlarıyla büyük umutlarla denize açılacaklarını öne sürdüler.

"Önceliğimiz palamut olacaktır"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Karakaş, "1 Eylül itibarıyla sezona başlayacağız inşallah. Önceliğimiz palamut olacaktır. Umudumuz çok fazla hatta bu dönem son yılların en iyi sezonu olacağını tahmin ediyoruz. Görüntüler o yönde." diye konuştu.

Kocaeli de yeni sezona hazır

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde de yeni sezona hazırlanan balıkçılar, en çok palamut ve çinekop avlamayı bekliyor.

Yaklaşık 180 tayfanın çalışacağı ilçede, 6 büyük gırgır ve bunlara bağlı küçük teknelerle denizlerde balık avlanacak.

"Bu sezon balıkçılık güzel gidecek gibi duruyor"

Tekne sahibi Barbaros Keyif, yeni av sezonunu heyecanla beklediklerini belirterek, "Palamudun şu anda kendini fazla gösterdiği duyumunu alıyoruz. Palamutla birlikte lüfer, istavrit ve çinekop avcılığı olacak gibi gözüküyor. Bu sezon balıkçılık güzel gidecek gibi duruyor ancak bu sene hamsi avcılığı biraz sıkıntı, denizde pek hamsi gözükmüyor." dedi.

"Hamsi halkın balığı"

27 yıllık balıkçı Birol Seymen de palamuttan umutlu olduklarını vurgulayarak, "Palamudun irileştiği bilgisini aldık, bu da palamut bol demektir. Hamsi halkın balığı ama hamsinin olmadığı bilgisini de alıyoruz." ifadesini kullandı.

"Kazançlarımız olduğu zaman yaşadığımız zorlukları da unutuyoruz"

Sezonun iyi geçmesini temenni eden Seymen, "Teknemizde 25 kişiyiz. Yaklaşık 7,5 ay denizde kalacağız. Kazançlarımız olduğu zaman yaşadığımız zorlukları da unutuyor, mutlu oluyoruz." diye konuştu.