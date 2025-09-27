Abone ol: Google News

Düzce'de fırtına etkili olurken dalga boyu 5 metreyi geçti

Akçakoca ilçesinde saatte 30 kilometre hıza çıkan fırtına sebebi ile dalga boyunun 5 metreyi geçtiği belirtilirken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yayınlama Tarihi: 27.09.2025 17:28

Düzce'nin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da rüzgar etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

BALIKÇILAR ÖNLEM ALDI

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI

Kent merkezinde ise fırtına sebebi ile vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken ağaçlar, bayraklar ve tabelalarda da sallanmalar oluştu.

