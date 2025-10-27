Edirne'de etkili olan sağanak yağış sonrası bazı evleri su bastı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Edirne'yi sağanak vurdu...

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkez Avarız köyünde rögarlar taştı.

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Köydeki iki evi su basarken, evlerden birindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi, kovalar ve çekpaslarla suyu tahliye etmeye çalıştı.

"BU SORUNA ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTİYORUZ"

Evini su basan Didem Tuna Erdemir, "Geçen yıl da rögar taşması sonucu evimizi su basmıştı, bu yıl da evimizi su bastı. Şu an gördüğünüz gibi ev hayvanların pislikleriyle dolu.

Edirne Valiliği'ne bağlı İl Özel İdare Müdürlüğü'nün yaşanan bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz. Geçen sene aldığımız eşyalar, kullanamadan bu taşkında yine zarar gördü" dedi.