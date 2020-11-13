Edirne'de fırıncılar: Zam yapmaya mecburuz

Edirne’de bazı fırıncıların resmi karar olmadığı halde ekmeğin gramını 200 grama düşürüp fiyatını 2 liraya yükselmesiyle uyarılar peş peşe gelirken, fırıncılar zammı savundu.

Edirne ve ilçelerinde bazı fırıncılar, 210 gramı 1 lira 50 kuruşa satılan ekmeği 200 grama düşürüp 50 kuruş zamla 2 liradan satmaya başladı.

Edirne Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (EDESOB) Başkanı Kemal Cingöz, alınan zam kararının hukuki olmadığını, fiyat tarifesinin esnaf tarafından kendi kafalarına göre belirlendiğini ve 2 liradan ekmek satan fırınların suç işlediğini açıkladı.

10 BİN İLA 100 BİN LİRA ARASINDA PARA CEZASI UYGULANABİLECEK

Edirne genelinde zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, denetimler gerçekleştirip fırınlara tutanak tutmaya başlandı. Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun, yasal olmadığı halde zam yapan fırınlara 10 bin ila 100 bin lira arasında para cezası uygulanabileceğini söyledi.

FIRINCILARDAN MALİYET AÇIKLAMASI

Uzunköprü’de bir araya gelen fırıncılar da açıklamada bulundu. 5 Mart 2019 tarihinden itibaren 210 gram ekmeği 1 lira 50 kuruşa sattıklarını ifade eden fırıncılar, 8 ay önce bir çuval unu 90 liraya aldıklarını ancak geçen hafta itibarıyla unun çuvalını 150 liradan almaya başladıklarını söyledi.

8 ay önce bir koli mayayı 55 liradan aldıklarını bugün ise mayanın 95 lira olduğunu belirten fırıncılar, 1 ton odunun 320 liradan 600 liraya yükseldiğini açıkladı.

Elektrik ve işçi maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirten fırıncılar, ekmeğe zam yapmaya mecbur olduklarını vurguladı.



