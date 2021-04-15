Edirne'de otomobil köprülü kavşağa çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşağın ayağına çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle aracın motoru yola fırladı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne ilerleyen Şafak Çıbık (33) yönetimindeki 59 HC 764 plakalı otomobil, Dörtyol Kavşağı’na geldiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce orta refüje, ardından da köprülü kavşağın ayağına çarptı.

MOTORU YOLA FIRLADI

Hurdaya dönen ve kopan motoru yola fırlayan otomobilin sürücüsü Şafak Çıbık ve araçtaki Turgay Ayas (33) ve Işıl Olan (36) ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Şafak Çıbık, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çıbık’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.