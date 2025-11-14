Edirne'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı

- Edirne'de "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü takip sonucu yakalandı.
- Motosiklet, polis aracına çarparak devrildi ve sürücü ile yolcu hastaneye kaldırıldı.
- Ehliyetsiz sürücüye 46.621 lira ceza verildi, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikleti takibe aldı.
POLİSTEN KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPTI
Motosiklet, İstasyon Mahallesi'nde yolu kapatan polis aracına çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü B.B.Y. ve yolcu U.U.Y. sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis aracında hasar oluştu.
SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI
Ehliyetsiz sürücüye 46 bin 621 lira ceza uygulandı, motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.