Edirne'de yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye düştü

- Edirne Keşan'da yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye düşürdü.
- Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
- Sis, öğle saatlerine kadar etkili olacak.
Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, yer yer bazı bölgelerde görüş mesafesini düşürdü.
Görüş mesafesi yer yer 30 metre olurken, sis nedeniyle binalar gözden kayboldu.
YETKİLİLERDEN UYARI
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte yetkililer, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.