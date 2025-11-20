Abone ol: Google News

Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenliği Türk balıkçı teknesine ateş açtı

Aydın'ın Didim ilçesindeki balıkçı barınağından Ege Denizi'ne açılan Türk balıkçı teknesine, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldı. Saldırı sonucu teknede hasar meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 20.11.2025 00:10
  • Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Didim açıklarında avlanan Türk balıkçı teknesine ateş açtı.
  • Tekneye 5 el ateş edilirken, olay sonrası Yunan ekipleri bölgeden kaçtı.
  • Türk Sahil Güvenlik ekipleri teknedeki hasarı tespit ederek müdahale etti.

18 Kasım gecesi Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden "Hasip Reis 3" adlı balıkçı teknesi Didim açıklarında avlanmaya çıktı.

SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ, YUNAN BOTLARI KAÇTI

Gece yarısında bölgeye gelen Yunan Sahil Güvenlik ekibi, Türk balıkçı teknesine 5 el ateş açtı. Türk balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal ederken, Yunanlılar kaçtı.

Balıkçı teknesi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri nezdinde barınağa getirilirken, teknede maddi hasar meydana geldiği görüldü. 

