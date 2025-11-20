Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenliği Türk balıkçı teknesine ateş açtı

- Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Didim açıklarında avlanan Türk balıkçı teknesine ateş açtı.
- Tekneye 5 el ateş edilirken, olay sonrası Yunan ekipleri bölgeden kaçtı.
- Türk Sahil Güvenlik ekipleri teknedeki hasarı tespit ederek müdahale etti.
18 Kasım gecesi Didim Taşburun Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden "Hasip Reis 3" adlı balıkçı teknesi Didim açıklarında avlanmaya çıktı.
SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ, YUNAN BOTLARI KAÇTI
Gece yarısında bölgeye gelen Yunan Sahil Güvenlik ekibi, Türk balıkçı teknesine 5 el ateş açtı. Türk balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal ederken, Yunanlılar kaçtı.
Balıkçı teknesi Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri nezdinde barınağa getirilirken, teknede maddi hasar meydana geldiği görüldü.