Elazığ'da bir mağazadan mont diğerinden ayakkabı çalan arsız hırsız kamerada

Elazığ'da hırsızlık göz göre göre geldi...

Gazi Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, ilk olarak gözüne kestirdiği bir giyim mağazasına girdi.

Burada beğendiği montu alan şahıs, kimseye fark ettirmeden işletmeden ayrıldı.

ŞÜPHELİ, ÇALIŞANIN DİKKATSİZLİĞİNİ FIRSAT BİLDİ

Hırsızlık olaylarına devam eden şahıs, üzerinden çıkarmadığı çalıntı montla bu kez bir ayakkabı mağazasına yöneldi.

Ağzında sigarasıyla mağaza içerisinde bir süre ayakkabıları inceleyip deneyen şüpheli, çalışanın yanından uzaklaşmasını fırsat bildi.

RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Beğendiği ayakkabıyı soğukkanlı bir şekilde yanında getirdiği poşetin içerisine koyan şahıs, bir süre sonra yanına gelen mağaza çalışanıyla sohbet etmeye başladı.

Çalışanla bir süre konuştuktan sonra poşetteki ayakkabıyla birlikte dükkandan ayrılan şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan hırsızlık anları her iki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, şahsın ilk mağazadan montu incelediği ve çaldığı, ardından ağzında sigarası ve üzerindeki çalıntı montla ayakkabı mağazasına girerek hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü.

İşletme sahiplerinin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.