Elazığ'da depremzedeler yapılan evlerden memnun

24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde evi ya da iş yerleri yıkılan vatandaşlar, devletin inşa ettiği yeni konut ve iş yerlerinde güvenli bir yaşam sürüyor. Depremzedeler, ‘evler kaliteli’ diyor.

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti.

24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde yüzlerce insanın evi ya da iş yeri yıkıldı.

18 BİNDEN FAZLA KONUT TAMAMLANDI

Hasar tespiti yapıldıktan sonra kolları sıvayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ile koordineli bir çalışma yaptı ve yapımına başlanan 23 bin 9 konuttan 18 bin 435'i tamamlandı.

Valilik koordinesinde kurası çekilen 17 bin 95 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Elazığ'da depremzedeler yeni konut ve iş yerlerinde güvenle yaşıyor VİDEO

884 İŞ YERİ HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLİYOR

Depremde iş yerleri yıkılan vatandaşlar için de yapımına başlanan 1352 iş yerinden tamamlanan 884'ü peyderpey hak sahiplerine teslim ediliyor.

Depremzedeler güvenle yaşayacakları, yöresel mimarinin izlerini taşıyan, çevre düzenlemesi ve modern yapısı ile dikkati çeken konut ve iş yerlerine heyecanla yerleşiyor.

“EVLER DAHA KALİTELİ”

Abdullah Paşa Mahallesi’nde inşa edilen yeni evine yerleşen Ömer Çakır, 2 yıl önce yaşanan depremde oturdukları 35 yıllık binanın ağır hasar görerek, kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yıllarca çalışıp, birikim yaparak aldığı evin saniyeler süren depremde ağır hasar görmesi nedeniyle bir anda evsiz kaldıklarını ifade eden Çakır, bu sıkıntılı durumdan devletin sağladığı destek sayesinde kurtulduklarını belirtti.

“ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN”

Çakır, devletin kendilerine destek olduğu gibi bir de ev sahibi yaptığını aktararak, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, evlerimizden memnunuz. Cumhurbaşkanımız bunları yapmasaydı, bizler ev yapamazdık. Oturma odası, yatak odası, mutfağımız ufaktı, daha büyük oldu. Evler daha kaliteli. Eskiden merdivenlerden çıkamıyorduk, asansör yoktu şimdi merdivenler geniş, herhangi bir sorumuz yok.” dedi.

“DÜKKANIMIZDAN MEMNUNUNUZ”

Abdullah Paşa Mahallesi’nde TOKİ'nin inşa ettiği iş yerine kavuşan Erdem Aktaş da ekmek teknelerini kaybeden depremzedelerin de unutulmadığını belirtti.

Devletin yeni iş yerleri ile esnafın yüzünü güldürdüğünü dile getiren Aktaş, yeni iş yerini 3 ay önce teslim aldığını kaydetti.

Aktaş, “Dükkanımızdan memnununuz, Allah razı olsun devletimizden. Yapılan yeni konut ve iş yerleri sayesinde Abdullah Paşa Mahallesi gelişmeye başladı, müşteri potansiyelimiz günden güne artıyor. İnsan sayısı da artmaya başladı. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun.” diye konuştu.

“ÇEVRE DÜZENLEMESİ İLE DEPREME DAYANIKLI EVLERİMİZ OLDU”

Depremzede Mizgin Börütekin ise yeni evine yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Depremde evi ağır hasar gördüğü için önceleri mağdur olacaklarını düşündüğünü anlatan Börütekin, Abdullah Paşa Mahallesi’nde ev sahibi olduğunu aktardı.

Elazığ'ın yapılan yeni konutlarla adeta yeniden inşa edildiğini belirten Börütekin, “Evlerimiz çok güzel oldu, yalıtımları yapıldı, asansörleri yapıldı, bizler için çok rahat evler oldu. Çocuklarımız rahatlıkla parklarda oyun oynayabilir. Çevre düzenlemesi ile depreme dayanıklı evlerimiz oldu. Eski evlerimiz yıkık ve döküktü şimdi çok güzel oldu. Allah devletimize zeval vermesin.” ifadelerini kullandı.