Elazığ'da engelli vatandaşın un çuvalının çalındığı anlar kameraya yansıdı

Elazığ'da hırsızın girdiği apartmanda engelli vatandaşa ait un çuvalını ve çekpası çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ merkez Çaydaçıra Mahallesi'nde kimliği tespit edilemeyen şahıs, girdiği apartmanda bir süre gezindi.
Şüpheli, daha sonra engelli vatandaşa ait olduğu öğrenilen evin önündeki un çuvalı ve çekpası alarak hızla uzaklaştı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Hırsızlık anları apartman içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kayda alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)