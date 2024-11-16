Elazığ'da Kebanlı ressam Abdullah Bulut, Keban ilçesi sınırlarındaki Kijkıjik Dağı'nda, kaya üzerine 1994 yılında 400 metrekare büyüklüğünde, içerisinde ay ve yıldız olan Türkiye haritası çizdi.

Boyası solan harita, Doğu Su ve Doğa Sporları Spor Kulübü üyelerinden oluşan gönüllüler tarafından yeniden boyandı.

"GÖNÜLLÜ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Doğu Su ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Ayaz Ziya Kaya, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

Türkiye'nin en büyük kaya haritalarından biri olma özelliğini taşıyan ay yıldızlı Türkiye haritamız 1994 yılından bu yana ilçemize emanet bir eser.



Haritanın boyanmasını, şehitlerimizin anısına gönüllü bir şekilde gerçekleştirdik. Boyama işleminde destek olan eski Belediye Başkanı Ramazan Çelik, Osman Dinkci ve Burhan Doğan'a teşekkür ediyorum.