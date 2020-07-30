Emeklilere 11 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı öncesi emeklilere 11 milyar liralık ikramiye ödemesi yapıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli vatandaşlara sunulan hizmetler ile ilgili açıklama yaptı.

Emekli vatandaşlara e-Devlet aracılığı ile tercih ettikleri bankalardan aylık alma imkanı sağlandığını dile getiren Selçuk, PTT'den aylık alan vatandaşlara da talep halinde evlerine ödeme yapılabileceğini hatırlattı.

EMEKLİLERİN PROMOSYON ÖDEMELERİ YATIRILDI

Selçuk, emeklilere yapılan promosyon ödemelerinin banka tarafından hesaplara yatırıldığını ifade ederek, “2020-2022 yılları için bankalarla emekli vatandaşlarımızın promosyonu hakkında anlaşmaya vardık. Bu kapsamda aylığı 1.500 TL olan emeklilerimiz 500 TL, 1.500-2.500 TL arasındakiler 625 TL ve 2.500 TL üzerindeki emekli aylığı bulunanlar da 750 TL promosyon alma imkanına kavuştu” diye konuştu.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 TL"

Bakan Selçuk, Nisan 2020 ödeme döneminden itibaren emekli, malul ve ölüm aylıkları için dosya bazında yapılan ödemelerde alt sınırın 1.500 TL’ye yükseltildiğini hatırlattı.

"BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI 64.2 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Bakan Selçuk ayrıca, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerimize 1.000 TL bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, “12.4 milyon emeklimize 6. kez 1.000’er TL bayram ikramiyelerini ödedik. Bu kapsamda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı.” dedi.

MEMUR EMEKLİ AYLIKLARINDA YÜZDE 46 REEL ARTIŞ

Emeklilere yapılan ödemelerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2002 yılında yüzde 4,6 iken, bu oranın 2019 yılında yüzde 7’ye yükseldiğini ifade eden Bakan Selçuk “2002 Aralık ve 2020 Temmuz döneminde, en düşük işçi emekli aylıklarına yüzde 72; Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 168; memur emekli aylıklarına yüzde 46 reel artış yapılmıştır” dedi.

EMEKLİ VATANDAŞLARA KOLAYLIK

Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) emeklilik başvurularının elektronik ortamda alındığını ve hızlıca sonuçlandırıldığını vurguladı.

Emekli vatandaşlara sağlanan kolaylıkların altını çizen Selçuk, “2002 yılında emeklilik işlemleri için 11 ayrı belge istenirken, 2020 yılında sadece elektronik başvuru ile işlemleri tamamlıyoruz. 2002 yılında emekli aylığı bağlama süresi 3 ayı geçmekte iken bugün emekli aylığı bağlama işlemlerini ortalama 13 gün içinde sonuçlandırıyoruz. Emekliler ile hak sahipleri, bağlanan ilk aylıklarına ilişkin birikmiş ödemelerini alabilmek için neredeyse iki ay beklemek zorunda iken geçmişe dönük hesaplanan birikmiş ödemelerini beklemeden aylıklarının ödenmesini talep ettikleri bankalara gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ KESİNTİSİ KALKTI

“Emeklilik sonrası ticari faaliyette bulunan emeklilerimizin aylığından yüzde 15 olarak kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisini kaldırdık.” diyen Zehra Zümrüt Selçuk, böylece emeklilerin emeklilik döneminde girişimcilik yapmasının önünü açtıklarını kaydetti.

TÜM BİLGİLER E-DEVLET'TE

Genel sağlık sigortası ile emekli vatandaşların kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişmesini sağladıklarını ifade eden Bakan Selçuk, çalışanlarda yüzde 20 olarak uygulanan ilaç katkı payı oranının emekli vatandaşlarımızda yüzde 10 olarak alındığını belirtti. Bakan Selçuk ayrıca emekli aylıklarının miktarı, ödeme yeri, tarihi, ilaç ve muayene ücreti dahil tüm bilgilerin e-devlet üzerinden görüntülenebildiğini kaydetti.

ALO 170 HATTI İLE 7/24 HİZMET

“Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz” diyen Selçuk ayrıca ALO 170 hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden her türlü soru ve talepleriyle ilgilenildiğini söyledi.

BAYRAM TEBRİĞİ

Bakan Selçuk, “Emek de emeklimiz de baş tacımız. Ülkemizin kalkınmasında alın teri döken tüm emeklilerimizin yanındayız. Emeklilerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum. Bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.



