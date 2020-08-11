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    Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabulünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
    • DHA
    • 11.08.2020 - 16:02
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    Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.

    BÖLGESEL VE KÜRESEL GÖRÜŞMELER ELE ALINDI

    Bakan Bayramov'un Dışişleri Bakanı sıfatıyla yurt dışına gerçekleştirdiği ilk ziyarette, ikili ve bölgesel konular ile küresel gelişmeler ele alındı.

    Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

    Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti VİDEO


    Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı nı kabul etti #1

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