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Erdoğan, Rizeliden sigarayı bırakma sözü aldı

Erdoğan, Rizeliden sigarayı bırakma sözü aldı

Sigaraya karşı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de bir kişiden sigara paketini alarak bir daha içmeme sözü aldı.