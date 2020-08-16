Erdoğan, Rizeliden sigarayı bırakma sözü aldı
Sigaraya karşı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de bir kişiden sigara paketini alarak bir daha içmeme sözü aldı.
- Haber Merkezi
- 16.08.2020 - 18:03
- Güncelleme : 16.08.2020 - 18:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sigara hassasiyetini bilmeyen yoktur. Katıldığı toplantılarda, misafir olduğu evlerde hatta devlet başkanlarına sigara bıraktırdığı olmuştur.
SİGARAYI BIRAKMA SÖZÜ ALDI
Erdoğan son olarak kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlarken karşılaştığı bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakma sözü aldı.