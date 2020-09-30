Erdoğan: İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne gönderdiği videomesajı yayınlanıyor.
- AA
- 30.09.2020 - 18:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne gönderdiği videomesajı yayınlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’nde konuştu VİDEO
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