Erdoğan: İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz

Erdoğan: İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne gönderdiği videomesajı yayınlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne gönderdiği videomesajı yayınlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’nde konuştu VİDEO

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