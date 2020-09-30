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    Erdoğan: İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne gönderdiği videomesajı yayınlanıyor.
    • AA
    • 30.09.2020 - 18:56
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    Erdoğan: İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne gönderdiği videomesajı yayınlanıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’nde konuştu VİDEO

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