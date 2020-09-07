Erdoğan'dan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde açıklamalar

Koronavirüs salgınının etkisine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ekonomisini yeniden normale döndürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına sigorta sektörüyle ilgili sözleriyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alana yeni bir vizyon kazandıracaklarını söyledi.

Erdoğan, koronavirüs salgını ve buna bağlı olarak ekonomide yaşanan duraklamalara işaret ederek, "Ne sağlık sistemimizin çökmesine ne de ekonomimizin tümüyle durmasına izin verdik." dedi.

"EKONOMİYİ YENİDEN RAYINA OTURTTUK"

"Dünyayı kasıp kavuran salgından hasarsız çıkmak mümkün değil." diyen Erdoğan, normalleşme adımlarıyla ekonomiyi yeniden rayına oturttuklarını kaydetti.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Sigorta sektörümüze yeni bir vizyon kazandıracağına inandığım stratejik hamleyi hayata geçiriyoruz. Büyük birleşmeyle Türk sigortacılık sektörünü çok daha organize bir yapıya kavuşturduğumuza inanıyorum.

Birbirini tamamlayan 6 kurumumuzun faaliyetinin tek çatı altında toplanması sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimizi yeniden rayına oturttuk ViDEO







"EN CİDDİ SAĞLIK KRİZİ"

Çin'de başlayan koronavirüs hastalığı, insanlığın son bir asırda karşılaştığı en ciddi sağlık krizinden biri.

Sağlık sigortası olmayanın ölüme terk edildiği durumlara dünyada şahit olduk. İlk çeyrekte yüzde 4,4 büyüyen Türkiye, 2. çeyrekte yüzde 9,9'luk küçülme ile bu ülkelerden ayrıştı.

"SALGINDAN HASARSIZ ÇIKMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Salgının en kritik evresinde ne sağlık sistemimizin çökmesine ne de eknomimizin tümüyle durmasına izin verdik.

Eskiler 'sel gider izi kalır' derler. Dünyayı kasıp kavuran salgından hasarsız çıkmak mümkün değil. Normalleşme adımlarıyla ekonomimizi yeniden rayına oturttuk.





"SİLAH OLARAK EKONOMİYE SARILDILAR"

İhracatın ithalatı karşılama oranı ağustosta yüzde 82,9 oranında gerçekleşti. Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada bükemeyenler, silah olarak hep ekonomiye sarılmıştır.

Kur, faiz, enflasyon sarmalına alınan ekonomimiz her 10 yılda bir tekrarlanan krizlerle patinaj yapmıştır. Aynı anda farklı cephelerde ülkemizin hak ve hukukunu savunabiliyorsak, gerisinde 18 yılda kazanılan özgüven var.

DÜĞÜN UYARISI

Milletimizin rızkını, Türkiye'nin kaynaklarını krizden beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. Ülkemiz inşallah bu salgın sürecinden diğer alanlarla birlikte ekonomide de güçlenerek çıkacaktır.

Milletimizi temizlik, maske, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Nikah törenleriyle bu işleri bitirmek suretiyle bu dönemi gelin atlatalım."



