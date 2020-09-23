Erol Mütercimler'e hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mütercimler hakkında 1.5 yıla kadar hapis istendi.

Erol Mütercimler, katıldığı bir canlı yayında, imam hatip mezunlarıyla ilgili çirkin ifadeler kullanmıştı.

İmam Hatip mezunlarının "cinsi sapık ve sahtekar" olduğu şeklinde sözler sarfeden Mütercimler’e tepkiler çığ gibi büyüdü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Mütercimler hakkında suç duyuruları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Bilal Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi ‘müşteki’, Erol Mütercimler ‘şüpheli’ olarak yer aldı.

1.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Mütercimler’in "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçu kapsamında 1.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Erol Mütercimler: İmam hatip mezunları sahtekar, cinsi sapık oluyor ViDEO