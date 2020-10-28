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    Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

    Tercan ilçesinde saat 12.16'da, 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 12:27
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 13:04
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    Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

    Erzincan'ın Tercan ilçesinde, saat 12.16'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

    Öte yandan, depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.

    Erzincan da 4.3 büyüklüğünde deprem #1

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