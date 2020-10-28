Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a Alaattin Çakıcı ile neden görüştün soruşturması

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Türkiye’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 88 oldu

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KKTC'de kızına tecavüz eden baba: Sarhoştum

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