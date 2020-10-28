Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Tercan ilçesinde saat 12.16'da, 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 12:27
- Güncelleme : 28.10.2020 - 13:04
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, saat 12.16'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 6.9 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
Öte yandan, depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.