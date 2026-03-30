Erzincan'da bahar hazırlığı için köylerine gittiler, metrelerce karla karşılaştılar

Erzincan’da kış mevsiminin etkisi yüksek kesimlerde sürüyor. Merkeze bağlı Ağılözü köyüne hayvanlarını getirmeden önce temizlik ve bakım yapmak için giden vatandaşlar, köyde yoğun karla karşılaştı.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar örtüsü nedeniyle evlerin, ahırların ve çeşitli eklentilerin büyük bölümünün kar altında kaldığı görüldü.

KAPILAR KAPANINCA BACADAN GİRDİLER

Yoğun kar nedeniyle bazı evlerin kapıları tamamen kapanırken köylüler, içeri girebilmek için farklı yöntemlere başvurdu. Bazı vatandaşların evlerine bacadan girerek ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava, köyde bahar hazırlıklarını da oldukça güçleştirdi.

METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ VE BUZLANMA UYARISI

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre bölgede havanın çok bulutlu olacağı, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurun görüleceği, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği belirtilirken hava sıcaklıklarının, mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik yamaçlarda çığ riskinin bulunduğu belirtilerek, bölge halkının tedbirli davranması istendi.